Подскажите что означает реферат по приготовлению ?
Технология
Подскажите что означает реферат по приготовлению ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реферат может быть, по построению, по приготовлению(план, рецепт, небольшой рассказ) и т д
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