Подскажите что означает реферат по приготовлению ?

Технология
Подскажите что означает реферат по приготовлению ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реферат может быть, по построению, по приготовлению(план, рецепт, небольшой рассказ) и т д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пж)))на правила подобрать слова.Наречие с предлогом.Безударная гласная в корне слова(2 примера).Суффикс нн.
Ответить
Литература
Сказка "Мальчики,, А.П.Чехов. По. Чехова. как в семье Королёвых родители и дети относятся к другу?
Ответить
Русский язык
Запешите слова со значением <<умный>>, бытующие в различных русских народных говорах, и определите, какое из слов стало общеизвестным и...
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог про сəбіз пожалуйста скажите и зарание спосибо
Ответить
История
Задачи и Решения Венского коннресса с выводом. Срочно, заранее спасибо
Ответить