За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды lt;lt;заряgt;gt;. На поле остались 7 игроков этой команды. Поставь вопрос и реши задачу. надо написать условия задачи в тетради
Математика
За нарушение правил игры с поля были удалены 2 футболиста команды lt;lt;заряgt;gt;. На поле остались 7 игроков этой команды. Поставь вопрос и реши задачу. надо написать условия задачи в тетради
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вопрос можно поставить так: сколько игроков было в команде "заря" до того как были удалены за нарушение правил 2 футболистарешение: 7+2=9 (игроков) - было в команде изначально
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