Значение слова плакат(про осень)
Английский язык
Значение слова плакат(про осень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плакат 1. м. 1) Художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с изображением и призывающим к определенным действиям. 2) а) Лист бумаги, полоса ткани и т.п. с призывом, лозунгом. б) Объявление, написанное на чем-л. 2. м. устар. Паспорт, выдававшийся крестьянам и мещанам (в Российском государстве до 1917 г.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Музыка
Русский язык
Напишите 2-3 предложения на тему "Почему этимология вызывает интерес?" Пишу эссе. Вроде написала все, а как правильно сформулировать ответ на это...
Информатика