Значение слова плакат(про осень)

Английский язык
Значение слова плакат(про осень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плакат 1. м. 1) Художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с изображением и призывающим к определенным действиям. 2) а) Лист бумаги, полоса ткани и т.п. с призывом, лозунгом. б) Объявление, написанное на чем-л. 2. м. устар. Паспорт, выдававшийся крестьянам и мещанам (в Российском государстве до 1917 г.).
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