Значение слова плакат(про осень)

Гость: Гость:

плакат 1. м. 1) Художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с изображением и призывающим к определенным действиям. 2) а) Лист бумаги, полоса ткани и т.п. с призывом, лозунгом. б) Объявление, написанное на чем-л. 2. м. устар. Паспорт, выдававшийся крестьянам и мещанам (в Российском государстве до 1917 г.).