МНЕ СРОЧНО НУЖНО КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАКОГО-НИБУДЬ МИФА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. (6 класс)

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Считалось, что когда Осирис появился на свет, голос свыше возвестил: «Люди и боги! В мир пришел властелин Всего!». Ибо Осирис – сын Ра, созданный из той же светоносной субстанции, что и Великий Бог, сотворивший мир. Вот почему рождение Осириса возвестило людям о появлении благодетеля человечества. Миф о Его присутствии на земле – один их важнейших мифов Древнего Египта. Осирис, унаследовав престол своего земного отца Геба, стал мирским владыкой, царём. В те времена египтяне были ещё варварами и людоедами, поэтому царь Осирис занялся их обучением. Он разъяснил им, что можно употреблять в пищу и чего нельзя, установил для них свод законов, научил строить ирригационные каналы, орошать поля, выращивать урожай и поклоняться богам.Мудрый Тот помогал при этом Осирису в просветительской деятельности. Бог Тот дал людям язык и письменность, придумал для них имена, а для вещей – названия. Он обучил египтян ремёслам, зодчеству и искусствам. Подобное правление в Египте происходило без всякого насилия. При царе Осирисе и Его божественном помощнике Тоте не было войн.Тогда в страну пришло полное благополучие и установился угодный богам порядок, Осирис решил отправиться в путешествие по соседним странам, чтобы приобщить и другие народы к праведной жизни. Оставив трон на попечение своей сестры и жены Исиды, Он в сопровождении свиты младших богов, певцов и музыкантов тронулся в миссионерский путь. Со своей свитой Он побывал в Средней Азии, Индии, обошёл средиземноморское побережье Европы.На этом пути Осирис улучшал окружающий мир, подчиняя себе все народы и племена, при этом не применяя силу, а покоряя людей только красноречием и благородными делами. Покуда Осирис путешествовал, Исида правила Египтом. При помощи Тота Она обучила людей магии, медицине, священным заклинаниям, собирательству лекарственных трав, передала женщинам умение вести домашнее хозяйство и заботиться о семье.