Возможно Ли, по - -твоему, для современного человека чувство слияния, единения с пр??родой?
Музыка
Возможно Ли, по - -твоему, для современного человека чувство слияния, единения с пр??родой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень верится что в наше время есть те люди которые чувствуют слияние,уединение с природой.Но я и не говорю что таких людей нет.В наше время люди сидят в телефонах компьютерах и т.п.
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