Почему Сибирский Кедр зовут жемчужиной Сибири?

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«Сибирский кедр», емногие представители растительного мира по сво­ ей красоте и величию могут соперничать с сибир­ ским кедром. Среди древесных пород, населяющих огромные пространства России, кедр сибирский занима­ ет особое положение. Кедровые леса - уникальная рас­ тительная формация. Это богатая пищевая база и благо­ приятная среда для обитания полезных животных и птиц, источник получения кедрового ореха, ценной древесины и химических продуктов, место произрастания ягодных, лекарственных и технических растений. Сибирский кедр - краса и национальная гордость На протяжении многих веков материальная и духов­ России, богатство нашей страны, символ силы, здоро­ ная жизнь населения Сибири была связана с кедровыми вья, устойчивости и долголетия. Научно доказано, что лесами. Сибиряки с давних пор ценили кедровники как прижизненное использование богатств кедровой тайги лучшие охотничьи угодья и использовали семена кедра орехов, лекарственно-технического сырья и пушнины - в в пищу. Они знали целебные свойства кедра и применя­ несколько раз превышает стоимость срубленной древе­ ли в качестве лекарства отвар хвои и скорлупы орехов. сины. Однако неразумное и нерегулируемое вмешатель­ Настой измельченной хвои использовался для лечения ство человека в жизнь леса в ряде регионов приводит к цинги и как хороший витаминизированный напиток. Хвоя - сокращению площади кедровых лесов. Для предотвра­ отличный компонент общеукрепляющих ароматических щения такого нежелательного явления лесными хозяй­ ванн. Живица кедра употреблялась для лечения гной­ ствами принимаются различные меры по сохранению ных ран, долго незаживающих язв, фурункулов, ожогов кедровников. Улучшается охрана лесов от пожаров и и порезов. Из кедровой смолы получали скипидар и кам­ вредителей леса, строго регламентируются способы и фору. Из кедрового ореха готовили растительное масло, объемы рубок, увеличиваются работы по искусственно­ близкое по качеству к лучшим сортам оливкового и про­ му лесоразведению и лесовыращиванию.ванского. Растительные кедровые «сливки» по калорий­ Анализ лесоводственных свойств кедра и процес­ ности превосходили куриные яйца. Разбавленные водой сов динамики кедровых лесов показывает, что кедровая «сливки» как «постное молоко» применялись для корм­ формация в современных климатических условиях весь­ ления младенцев, лечения нервных расстройств, тубер­ ма устойчива не только в границах ареала, но и в сопре­ кулеза легких и заболевания почек не только в Сибири, дельных районах. Это подтверждается наличием продук­ но и во многих странах Западной Европы. тивных древостоев кедра в районах северной лесостепи, Велико средообразующее, санитарно-гигиениче­ ское, рекреационное и водоохранное значение кедровых лесов. На бескрайних просторах Западно-Сибирской равнины они активно противостоят процессам заболачи­ вания, а в горных районах надежно защищают почвы от В этой книге в популярном изложении пойдет рассказ эрозии. Под кронами вековых деревьев почва покрыта об удивительном плодовом дереве сибирских лесов мощным ковром травянистых растений, мхов и лишай­ кедре, его красоте, богатстве сибирских кедровников.