Почему Сибирский Кедр зовут жемчужиной Сибири?
Биология
Почему Сибирский Кедр зовут жемчужиной Сибири?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Сибирский кедр», емногие представители растительного мира по сво ей красоте и величию могут соперничать с сибир ским кедром. Среди древесных пород, населяющих огромные пространства России, кедр сибирский занима ет особое положение. Кедровые леса - уникальная рас тительная формация. Это богатая пищевая база и благо приятная среда для обитания полезных животных и птиц, источник получения кедрового ореха, ценной древесины и химических продуктов, место произрастания ягодных, лекарственных и технических растений. Сибирский кедр - краса и национальная гордость На протяжении многих веков материальная и духов России, богатство нашей страны, символ силы, здоро ная жизнь населения Сибири была связана с кедровыми вья, устойчивости и долголетия. Научно доказано, что лесами. Сибиряки с давних пор ценили кедровники как прижизненное использование богатств кедровой тайги лучшие охотничьи угодья и использовали семена кедра орехов, лекарственно-технического сырья и пушнины - в в пищу. Они знали целебные свойства кедра и применя несколько раз превышает стоимость срубленной древе ли в качестве лекарства отвар хвои и скорлупы орехов. сины. Однако неразумное и нерегулируемое вмешатель Настой измельченной хвои использовался для лечения ство человека в жизнь леса в ряде регионов приводит к цинги и как хороший витаминизированный напиток. Хвоя - сокращению площади кедровых лесов. Для предотвра отличный компонент общеукрепляющих ароматических щения такого нежелательного явления лесными хозяй ванн. Живица кедра употреблялась для лечения гной ствами принимаются различные меры по сохранению ных ран, долго незаживающих язв, фурункулов, ожогов кедровников. Улучшается охрана лесов от пожаров и и порезов. Из кедровой смолы получали скипидар и кам вредителей леса, строго регламентируются способы и фору. Из кедрового ореха готовили растительное масло, объемы рубок, увеличиваются работы по искусственно близкое по качеству к лучшим сортам оливкового и про му лесоразведению и лесовыращиванию.ванского. Растительные кедровые «сливки» по калорий Анализ лесоводственных свойств кедра и процес ности превосходили куриные яйца. Разбавленные водой сов динамики кедровых лесов показывает, что кедровая «сливки» как «постное молоко» применялись для корм формация в современных климатических условиях весь ления младенцев, лечения нервных расстройств, тубер ма устойчива не только в границах ареала, но и в сопре кулеза легких и заболевания почек не только в Сибири, дельных районах. Это подтверждается наличием продук но и во многих странах Западной Европы. тивных древостоев кедра в районах северной лесостепи, Велико средообразующее, санитарно-гигиениче ское, рекреационное и водоохранное значение кедровых лесов. На бескрайних просторах Западно-Сибирской равнины они активно противостоят процессам заболачи вания, а в горных районах надежно защищают почвы от В этой книге в популярном изложении пойдет рассказ эрозии. Под кронами вековых деревьев почва покрыта об удивительном плодовом дереве сибирских лесов мощным ковром травянистых растений, мхов и лишай кедре, его красоте, богатстве сибирских кедровников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Как решыть задачу луч ос делит развернутый угол АОВ на два смежных углп АОС и ВОС так что угол АОС в 3 раза больше угла ВОС
Математика