Почему средняя плотность населения Земли постоянно растёт? ПОМОГИТЕ КТО_НИБУДЬ
География
Почему средняя плотность населения Земли постоянно растёт? ПОМОГИТЕ КТО_НИБУДЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому,что людей очень много, и они постоянно размножаются
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