Почему США президенская республика

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Почему США президенская республика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Президентская республика характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов, соединением в его руках полномочий главы государства и главы правительства. Её также называют дуалистической республикой, подчеркивая тем самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а законодательной — в руках парламента. Именно поэтому США относиться к президентской республике
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