Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действительностью?
Биология
Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действительностью?
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