Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действительностью?

Биология

Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действительностью?

Автор: Гость