Почему у собак есть на грудная кость

Биология
Почему у собак есть на грудная кость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну они же должны как то кормить щенят
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