Почему в 17 веке люди часто болеют
История
Почему в 17 веке люди часто болеют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в 17 веке были распростронены болезни как чума.
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