Почему в семнадцатом веке мужчин было больше чем женщин
История
Почему в семнадцатом веке мужчин было больше чем женщин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что тогда царил патриархат и женщин не считали за людей. Они для мужчин были как рабыни. B некоторых королевствах их даже убивали если у них на теле были родинки считая их за ведьм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Поскажите пожалуйста.Соберите информацию на тему "Праздники и развлечения знати ?? западноевропейских странах и на Руси в Средние века."
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1. (5с-9х)^2=? 2. (2к+5)^2=? 3. (7в+8х) (8х-7в)=? 4. представьте в виде квадрата двучлен многочлен (а-в)^2 или (а+в)^2...
Математика
Решите по действиям срочно (_ палка это черта дроби)пример>(-19_25+2_5*(-0,6)) и еще один -9,6*5_16-(-3,4)в квадрате +9,06
Математика
В сражении участвовали 43 чёрных и 37 рыжих муравьёв.Из строя выбыли 20 муравьёв.сколько муравьёв продолжает сражаться? решить двумя разными способ...