В сражении участвовали 43 чёрных и 37 рыжих муравьёв.Из строя выбыли 20 муравьёв.сколько муравьёв продолжает сражаться? решить двумя разными способами.
Математика
В сражении участвовали 43 чёрных и 37 рыжих муравьёв.Из строя выбыли 20 муравьёв.сколько муравьёв продолжает сражаться? решить двумя разными способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. Сложить всех муравьев и вычесть тех кто выбыл. 43+37=80-20=60 2 способ. Опять же сложить всех, потом поделить на два и у каждого числа вычесть по 10. 43+37=80 80/2=40 40-10=30 30+30=60
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