Подскажите основные горные хребты и горные системы России. ( Названия и примерно местоположение ).

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1. Горная система Кавказ 2. Горы Южной Сибири - это горная страна на юге Сибири. Включает Алтай, Салаир, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, горы Тувы, Прибайкалье, Забайкалье, Становой хребет, а также обширные межгорные впадины - Кузнецкую, Минусинскую, Тувинскую, Тоджинскую. 3. Уральская горная система. http://russia.rin.ru/guides/4292.html Хибины - самые древние горы. Хибины расположены на Кольском полуострове, за Северным полярным кругом. Эти горы невероятно древние, они оставались горами на протяжении миллиарда лет, в то время как другие части земной коры то поднимались, то опускались, а море наступало и отступало, оставляя на поверхности молодые осадочные породы. В Хибинах практически нет осадочных пород, возраст же древнейших магматических превышает 1,5 млрд. лет. Вершины здесь имеют вид широких и плоских плато. Высочайшая гора Часначорр поднимается над уровнем моря всего на 1191 м. [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] Кавказские горы - самые молодые. Южные горные системы. На южной границе Европейской части России находятся геологически молодые Кавказские горы, протянувшиеся между Черным и Каспийским морями.