Помогите пожалуйста. 1. (5с-9х)^2=? 2. (2к+5)^2=? 3. (7в+8х) (8х-7в)=? 4. представьте в виде квадрата двучлен многочлен (а-в)^2 или (а+в)^2 5. разложите на множители способом группировки: а) 21у^3+7у^2-45y-15=? б) 42a+30...
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1. (5с-9х)^2=? 2. (2к+5)^2=? 3. (7в+8х) (8х-7в)=? 4. представьте в виде квадрата двучлен многочлен (а-в)^2 или (а+в)^2 5. разложите на множители способом группировки: а) 21у^3+7у^2-45y-15=? б) 42a+30p^2-35ap-36p=? 6. вынесите общий множителей за скобки: а) х^7y^5-x^5y^7 Thank you very much!!! ☺☻
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=25с²-90сх+81х²; 2)= 4к²+20к+25;3)=64х²-49в²; 4.(а-в)²=а²-2ав+в²; (а+в)²=а²+2ав+в²; 5.а)=7у²(3у+1)-15(3у+1)=(3у+1)(7у²-15); б)=6(7а-6р)-5р(7а-6р)=(7а-6р)(6-5р); 6. а)=х^5у^5(х²-у²)=х^5у^5(х-у)(х+у)
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