Помогите пожалуйста. 1. (5с-9х)^2=? 2. (2к+5)^2=? 3. (7в+8х) (8х-7в)=? 4. представьте в виде квадрата двучлен многочлен (а-в)^2 или (а+в)^2 5. разложите на множители способом группировки: а) 21у^3+7у^2-45y-15=? б) 42a+30...

Алгебра

Помогите пожалуйста. 1. (5с-9х)^2=? 2. (2к+5)^2=? 3. (7в+8х) (8х-7в)=? 4. представьте в виде квадрата двучлен многочлен (а-в)^2 или (а+в)^2 5. разложите на множители способом группировки: а) 21у^3+7у^2-45y-15=? б) 42a+30p^2-35ap-36p=? 6. вынесите общий множителей за скобки: а) х^7y^5-x^5y^7 Thank you very much!!! ☺☻

Автор: Гость