Почему виноград лучше всего растет и вызревает в средних широтах около стен зданий или каменных заборов, обращенных на юг?
Физика
Почему виноград лучше всего растет и вызревает в средних широтах около стен зданий или каменных заборов, обращенных на юг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопервых. в средних шир тоесть около экватора (значит там тепло) обращеных на юг из за того что там опять же теплее
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