Почему вода способна поглощать большое количество теплоты?
Биология
Почему вода способна поглощать большое количество теплоты?
Ответ(ы):
Гость:
Обладает одной из самых высоких теплоемкостей среди всех веществ естественного происхождения . При нагревании воды значительное количество тепла первоначально должно использоваться для разрушения водородных связей, и лишь затем тепло увеличивает кинетическую энергию молекул воды. Вследствие своей высокой теплоемкости вода выполняет важную регулирующую функцию в поддержании относительной стабильности климата в мире. Данный фактор объясняет также и то, почему изменения температуры внутри водного пространства всегда меньше
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