Почему вода способна поглощать большое количество теплоты?

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Обладает одной из самых высоких теплоемкостей среди всех веществ естественного происхождения . При нагревании воды значительное количество тепла пер­воначально должно использоваться для разрушения водородных связей, и лишь затем тепло увеличивает кине­тическую энергию молекул воды. Вследствие своей высокой теплоемкости вода выполняет важную регулирующую функцию в поддержании относительной стабильности климата в мире. Данный фактор объясняет также и то, почему изменения темпе­ратуры внутри водного пространства всегда меньше