Почему вода способна поглощать большое количество теплоты?

Биология
Почему вода способна поглощать большое количество теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обладает одной из самых высоких теплоемкостей среди всех веществ естественного происхождения . При нагревании воды значительное количество тепла пер­воначально должно использоваться для разрушения водородных связей, и лишь затем тепло увеличивает кине­тическую энергию молекул воды. Вследствие своей высокой теплоемкости вода выполняет важную регулирующую функцию в поддержании относительной стабильности климата в мире. Данный фактор объясняет также и то, почему изменения темпе­ратуры внутри водного пространства всегда меньше
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