Решите третий пример,пожалйуста

Математика
Решите третий пример,пожалйуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во общем будет 10 целых и одна пятая
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