Почему земля движется

История
Почему земля движется
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ничто не постоянно в нашей жизни. Так устроена вселенная - всё в ней вертится, всё в ней катится.
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