Почему знать и демос выбрали Солона миротворцем?Составьте письмо от земледельца ??одственнику от 1-ого лица , о новых правилах в Афинском полисе.Срочно помогите))
История
Почему знать и демос выбрали Солона миротворцем?Составьте письмо от земледельца ??одственнику от 1-ого лица , о новых правилах в Афинском полисе.Срочно помогите))
Ответ(ы):
Гость:
Я хотела тоже написать мне тоже нужно сообщение и ответ на вопрос
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