Почитай стиховорение. Спиши. вставь пропущенные буквы. подяеркни слова на изечаемое правило .ворот. .ишка желторотый, А л. .тать ему охота;Тол. .ко крыл. .я не н. .сут- Не раскрылся парашют. Мама охает:б. .да,Впал,глупый, из гн...

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Почитай стиховорение. Спиши. вставь пропущенные буквы. подяеркни слова на изечаемое правило .ворот. .ишка желторотый, А л. .тать ему охота;Тол. .ко крыл. .я не н. .сут- Не раскрылся парашют. Мама охает:б. .да,Впал,глупый, из гн. .зда, Как д. .мой он поп. .дёт? Когти точит хитрый кот.

Автор: Гость