Разбери предложение по составу шумят под ногами опавшие листья,пахнет грибами,ле??ной свежестью

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Разбери предложение по составу шумят под ногами опавшие листья,пахнет грибами,ле??ной свежестью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья- подлежащее, шумят-сказуемое,под ногами-обстоятельство, опавшие-определение,пахнет-сказуемое,грибами-дополнение,свежестью-дополнение,лесной-определение
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