Разбери предложение по составу шумят под ногами опавшие листья,пахнет грибами,ле??ной свежестью
Русский язык
Разбери предложение по составу шумят под ногами опавшие листья,пахнет грибами,ле??ной свежестью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья- подлежащее, шумят-сказуемое,под ногами-обстоятельство, опавшие-определение,пахнет-сказуемое,грибами-дополнение,свежестью-дополнение,лесной-определение
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