Под действием силы 15 н тело массой 3 кг изменило свою скорость на 15 м\с .сколько вре??ени действовала сила?
Физика
Под действием силы 15 н тело массой 3 кг изменило свою скорость на 15 м\с .сколько вре??ени действовала сила?
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