Подбери и запиши пословицы о людях с противоположными чертами характера.пуганая ??орона и куста боится.зимой снега не выпросишь.ленивому всегда праздник.

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Подбери и запиши пословицы о людях с противоположными чертами характера.пуганая ??орона и куста боится.зимой снега не выпросишь.ленивому всегда праздник.

Автор: Гость