Подбери и запиши пословицы о людях с противоположными чертами характера.пуганая ??орона и куста боится.зимой снега не выпросишь.ленивому всегда праздник.
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Подбери и запиши пословицы о людях с противоположными чертами характера.пуганая ??орона и куста боится.зимой снега не выпросишь.ленивому всегда праздник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не еш то станеш тонким. Еш станеш Толстым.а сколько да балов
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