подбери и запиши свои примеры различных отношений которые выражают предлоги вместе с падежными формами
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подбери и запиши свои примеры различных отношений которые выражают предлоги вместе с падежными формами
Ответ(ы):
Гость:
(пространственные) дошли до дома, отправиться на север , (временные) встречались перед закатом солнца, вернулся под утро , (причинные) исключили из-за неуспеваемости , (целевые) бороться ради счастья , жить вопреки всему.
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