Подбери к данным словам родственные имена прилагательные, используя суффиксы -ск-, -лив-, -н-, -ист-, -ов-, - ев-. запиши их. суффиксы выделите
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Подбери к данным словам родственные имена прилагательные, используя суффиксы -ск-, -лив-, -н-, -ист-, -ов-, - ев-. запиши их. суффиксы выделите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аист,Овен,носки,ливень
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