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Какой проверочное слово к слову "кАзалось" ?
Русский язык
Какой проверочное слово к слову "кАзалось" ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось- кАжется----------------
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