Разложить на множители: a) - x б) с решением, понятным для семиклассника! заранее спасибо.

Алгебра
Разложить на множители: a) - x б) с решением, понятным для семиклассника! заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)x^5-x=x(x^4-1)=x(x^2-1)(x^2+1)=x(x-1)(x+1)(x^2+1) б)81a^4-(3a-2)^2=(9a^2-3a+2)(9a^2+3a-2)
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