СРОЧНО! помогите пожалуйста заполнить таблицу "Дворцовые перевороты" дата|причин??|организаторы|результаты|значение

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1725.Желание видеть на престоле собственного претендента на престол, в обоснование документ о престолонаследии и желание Петра.Меньшиков.Перевород содеян-Екатерина 1 на престоле.первый из дворцовых переворотов. 1727.Желание иметь власть в качестве регента при малолетнем Петре 2.Меньшиков.Был содеян.Не самое большое,император фактически не имел полной власти. 1730.Желание иметь власть в обход желания монарха-ввод кондиций ,на прямую ограничивающих полномерную власть Анны Иоановны .Верховный Тайный совет.Был содеян ,но вскоре отменен .крупное истории,впервые власть пытались ограничить в полной мере. 1740.Не желание видеть регентом Ивана 6- Бирона. Миних и гвардейцы.Был содеян.Маленькое, власть не была долгой. 1741.Заселие немцев во власти.Лесток ,Елизавета.Был содеян.Крупное ,Елизавета была действительно желанным правителем,на трон ее вносили на руках гвардейцы. 1761.Недовольство политикой и действиями Петра 3.Бесстужев,Орловы,Дашкова ,Екатерина 2.Переворот содеян .Огромное ,Екатерина пробыла на троене до своей смерти в 1896 г.За свои деяния прозвана в народе Великой. 1801.Ущемление ддворянства,неприязнь людей к правителю,Зубов и Панин,Содеян,.крупное -избавление от нелюбимого императора привело к радости всех жителей Петербурга ,на престол взошел Александр 1,так и не смогший проститьсебе молчаливое согласие убийства отца.