В школьный киоск поступило 600тетрадей.в первый день продали 1/3 количества,а во вто??ой -1/8 всего кол-ва тетрадей. Сколько тетрадей продали за 2 дня
Математика
В школьный киоск поступило 600тетрадей.в первый день продали 1/3 количества,а во вто??ой -1/8 всего кол-ва тетрадей. Сколько тетрадей продали за 2 дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600/3=200 600/8=75 200+75=275
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