В школьный киоск поступило 600тетрадей.в первый день продали 1/3 количества,а во вто??ой -1/8 всего кол-ва тетрадей. Сколько тетрадей продали за 2 дня

Математика

В школьный киоск поступило 600тетрадей.в первый день продали 1/3 количества,а во вто??ой -1/8 всего кол-ва тетрадей. Сколько тетрадей продали за 2 дня

Автор: Гость