Укажите какой части речи относится выеленные слова
Русский язык
Укажите какой части речи относится выеленные слова
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Гость:
В каждом предложении есть и существ.,и н.ф. Глагола
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