Представьте в виде квадрата двучлена: 4m2 -28 mn + 49 n2.

Алгебра
Представьте в виде квадрата двучлена: 4m2 -28 mn + 49 n2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                           4m²-28mn+49n²=(2m)²-2*2m*7n+(7n)²=(2m-7n)²
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