This sup is such tasty или this sup is so tasty?

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This sup is such tasty или this sup is so tasty?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This soup is so tasty This is such tasty soup тебе надо 1 вариант. 2 посмотри разницу с 1
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