Градусы углов острого, развернутого,тупого,прямого
Математика
Градусы углов острого, развернутого,тупого,прямого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый меньше 90 развернутый равен 180 тупой больше 90, но меньше 180 прямой равен 90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школьный киоск поступило 600тетрадей.в первый день продали 1/3 количества,а во вто??ой -1/8 всего кол-ва тетрадей. Сколько тетрадей продали за 2 дня
Математика
Настя убирает комнату на 10 мин быстрее, чем Оля. Сколько минут девочки будут убира??ь вместе, если Оля убирает за 30 мин.?