Подбери существительное, прилагательное,глагол, чтобы в каждом из них были приставка, корень, суффикс, окончание. Помогите пожалуйста!

Русский язык

Подбери существительное, прилагательное,глагол, чтобы в каждом из них были приставка, корень, суффикс, окончание. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость