Подбери существительное, прилагательное,глагол, чтобы в каждом из них были приставка, корень, суффикс, окончание. Помогите пожалуйста!

Русский язык
Подбери существительное, прилагательное,глагол, чтобы в каждом из них были приставка, корень, суффикс, окончание. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подоконники сущ Уезжать гл Прибрежный прил
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