Подберите имена существительного с таким признаком. 1) стоит в начальной форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание (а). 2)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,среднего ро...

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Подберите имена существительного с таким признаком. 1) стоит в начальной форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание (а). 2)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,среднего рода,единственного числа,имеет окончание (о). Помогите???????

Автор: Гость