Подберите имена существительного с таким признаком. 1) стоит в начальной форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание (а). 2)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,среднего ро...
Русский язык
Подберите имена существительного с таким признаком. 1) стоит в начальной форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание (а). 2)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,среднего рода,единственного числа,имеет окончание (о). Помогите???????
Ответ(ы):
Гость:
1) Наташа, Марина, Тамара 2) небо, облако, озеро
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