Подберите к глаголам рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным в приставках.

Русский язык
Подберите к глаголам рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным в приставках.
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Ответ(ы):
Гость:
Гнать-вогнать,вгонять звать-обозвать,обзывать рвать-оторвать,отрывать
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