Подберите к последнему слову имя существительное так, чтобы получилась рифма

Русский язык
Подберите к последнему слову имя существительное так, чтобы получилась рифма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К какому последнему слову?
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