Подберите однокоренное слово, к слову дрожащий.
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Подберите однокоренное слово, к слову дрожащий.
Ответ(ы):
Гость:
Дрожащий - дрожь; дрожать, вздрогнуть
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