Корень слова "подыматься"
Русский язык
Корень слова "подыматься"
Ответ(ы):
Гость:
Корень - подымать ))))))
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