Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?

Физика
Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A = F * S  F - сила  S - путь ( 6 м )  F = m * g  m - масса ( 15 кг )  g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг )  F = 15 * 10 = 150 H  A = 150 * 6 = 900 Дж 
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