Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?
Физика
Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?
Ответ(ы):
Гость:
A = F * S F - сила S - путь ( 6 м ) F = m * g m - масса ( 15 кг ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) F = 15 * 10 = 150 H A = 150 * 6 = 900 Дж
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