Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?

Физика

Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с неё кусок каната длиной 6 метров и массой 15 кг?

Автор: Гость