ВЫЧИСЛИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ 800*110+800*15 = 200*110+390 *200 (1400+ 100) *200 = 400* (410+90) =
Математика
ВЫЧИСЛИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ 800*110+800*15 = 200*110+390 *200 (1400+ 100) *200 = 400* (410+90) =
Ответ(ы):
Гость:
800 * (110+15) = 100000 200* (110+390) = 100000
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