Две водомерки отправились навстречу друг другу с противоположных берегов озера.Одна водомерка скользила поводе до встречи 4мин со скоростью 57м/мин.Другая водомерка приодолела до встречи расстояние, равно трети расстояния,пройд...

Математика
Две водомерки отправились навстречу друг другу с противоположных берегов озера.Одна водомерка скользила поводе до встречи 4мин со скоростью 57м/мин.Другая водомерка приодолела до встречи расстояние, равно трети расстояния,пройденого первой.Найди скорость второй водомерки
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Ответ(ы):
Гость:
1.57*4=228м-S первой2.228:3=76 км в ч

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