Словосочетания с словами: полагаться изложить слагать вложить располагать прила??ать наложить

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Словосочетания с словами: полагаться изложить слагать вложить располагать прила??ать наложить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полагаться на друга изложить материал слагать легенды вложить в папку располагать к себе прилагать усилия наложить заклятие
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