(48-39)*100-500 600:(72:12)+54 700:(500:500)-20 900*(400-400)+225
Математика
(48-39)*100-500 600:(72:12)+54 700:(500:500)-20 900*(400-400)+225
Ответ(ы):
Гость:
1)400 2)154 3)680 4)225
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