Человек услышал эхо звука ,посланного в водоем ,через 4с.Какова глубина водоема ?Скорость звука в воде принять равной 1450 м/с.
Физика
Человек услышал эхо звука ,посланного в водоем ,через 4с.Какова глубина водоема ?Скорость звука в воде принять равной 1450 м/с.
Ответ(ы):
Гость:
S = V * t V - скорость ( 1450 м / c ) t - время ( 4 с ) S = 1450 * 4 = 5800 м
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