Человек услышал эхо звука ,посланного в водоем ,через 4с.Какова глубина водоема ?Скорость звука в воде принять равной 1450 м/с.

Физика

Человек услышал эхо звука ,посланного в водоем ,через 4с.Какова глубина водоема ?Скорость звука в воде принять равной 1450 м/с.

Автор: Гость