От каких слов образовано слов вертолёт
Русский язык
От каких слов образовано слов вертолёт
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, что от слов Вертит и Летает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите предложения в отрицательной и вопросительной форме. 1) I have just seen the king. 2) I have already been to Africa.
Алгебра
Вычислите угол между прямыми АВ и СD, если А (1;1;0), В (3;-1;0), С (4;-1;2), D(0;1;0) Ответы: 45 градусов, 60 градусов, 30 градусов, 90 градусов
Русский язык
География
Среди десятков тысяч крупных компаний выделяются такие названия которые известн?? всему миру. низавите сферы их деятельности 1 фольксваген 2 ко...