Вычислите угол между прямыми АВ и СD, если А (1;1;0), В (3;-1;0), С (4;-1;2), D(0;1;0) Ответы: 45 градусов, 60 градусов, 30 градусов, 90 градусов

Алгебра
Вычислите угол между прямыми АВ и СD, если А (1;1;0), В (3;-1;0), С (4;-1;2), D(0;1;0) Ответы: 45 градусов, 60 градусов, 30 градусов, 90 градусов
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