Подберите слова к этим словам однокоренные с беглыми гласными: верхушек- опушек- сучок- прыжок- СРОЧНО!!

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Подберите слова к этим словам однокоренные с беглыми гласными: верхушек- опушек- сучок- прыжок- СРОЧНО!!

Автор: Гость