Подберите слова к этим словам однокоренные с беглыми гласными: верхушек- опушек- сучок- прыжок- СРОЧНО!!

Русский язык
Подберите слова к этим словам однокоренные с беглыми гласными: верхушек- опушек- сучок- прыжок- СРОЧНО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дуб болт кот нос ток можно и больше...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристам надо было пройти 1200 км ,в первый день они прошли одну третию всего пути,на 2 день они прошли 56% оставшегося пути.Сколько км прошли тури...
Ответить
Литература
Что заставило Герасима уйти из дома барыни после того, как выполнил приказ баране
Ответить
Русский язык
Потряхивает разбор слова по составу
Ответить
Українська мова
Придумать существительное ж. р. к прилагательному синий
Ответить
Алгебра
Ребят, помогите, прошу. Завтра контрольная, а я пропустил эту тему! Заранее спасибо!
Ответить