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Подберите слова которые соответствуют данным схемам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. прическа -  при-приставка, чес-корень, к-суффикс, а-окончание 2. подъезды - под-пристава, езд-корень, ы-окончание 3. кружевами - кружев-корень, ам-суффикс, и-окончание 4. власть - влас-корень, ть-окончание 
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